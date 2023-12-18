«Улица — это свобода»: в Академии «Меганом» завершили обучение мастеров уличных театров

В декабре в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась образовательная программа «Уличный театр». На протяжении трех месяцев актеры, режиссеры, менеджеры, художники и организаторы фестивалей совершенствовали свои навыки, которые в дальнейшем позволят им развивать уличные театры у себя в регионах.

Обучение по программе «Уличный театр» началось в онлайн-формате в сентябре и после очного модуля на базе Академии «Меганом» в Крыму завершилось в декабре. Участники — 37 представителей уличных театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Краснодарского края, Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Томской, Вологодской областей, Республик Татарстан и Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мария Литвинова, сокуратор программы «Уличный театр», режиссер, продюсер, актриса, основатель и руководитель театральной компании «Трикстер», считает, что программа «Уличный театр» актуальна, потому что многие из артистов, режиссеров, менеджеров и художников уличного театра не имеют профильного профессионального образования и пришли в эту индустрию исключительно по зову души:

Я считаю, что образование в области уличного театра крайне важно, особенно сейчас, когда на этот продукт есть большой спрос и этот спрос превышает предложение — летом проходит множество городских фестивалей, есть зимние уличные фестивали, городские праздники, в которых часто участвуют уличные театры, и надо учить театр общаться с властью, работать с городом, вести бухгалтерию, создавать и вести юридическую документацию, делать правильный сайт, чтобы он помогал не только театру, а чтобы он помогал заказчику.

Основные инструменты управления существуют в государственных и частных стационарных театрах, которые занимаются непосредственно работой со зрителем, но их нет в уличном театре как в индустрии, поэтому так значимо, что Академия «Меганом» обратила внимание на этот довольно узкий, не так давно зародившийся и только начинающий развиваться в России пласт театра.

Я очень надеюсь, что эти программы будут продолжаться и считаю, что нужно обучать артистов, менеджеров, режиссеров, и тогда у нас будет качественный продукт. Мы как заказчики (я имею в виду и «Тавриду», и себя как руководителя фестиваля в Пскове) понимаем, как важен этот качественный контент, а просто так он из воздуха не берется, его должны делать профессиональные люди, и почему бы не дать им эти профессиональные знания и не научить их работать с райдерами, светом, техническими заданиями, отчетами и так далее, — отмечает Мария Литвинова.

Образовательная программа «Уличный театр» проходила в Академии творческих индустрий «Меганом» в рамках направления «зрелищные искусства». Молодых деятелей уличного театра обучили актуальным профессиональным навыкам классической и современной драматургии, поиску пластических и звуковых решений, созданию литературной основы спектакля. Также слушатели разобрались в особенностях управления театром и научились выстраивать его бренд, а также развивать театр за счет привлечения грантовых средств.

Уличный театр — он для зрителя и для актера. Это обоюдная любовь, где актер безумно любит то, что делает, не может без этого жить и делится со зрителем, а зритель, если проникся, тоже не может без этого жить. Зрителю хочется поглощать искусство, как еду, которой не хватает организму, и он начинает его искать и таким образом развивается. Такие программы, как «Уличный театр», делают наше будущее. Мы передаем свое мастерство, например, то, что даю я, — это наработка 35 лет. В сжатом формате я предлагаю свои знания, сажаю семена, зарождающие в участниках идеи, вопросы, которыми они будут задаваться, а далее смогут передавать эти идеи. Вот тогда вырастут качество и уровень спектаклей, потому что творцы будут более образованными. У уличных театров большое будущее, потому что улица — это свобода. Свобода опасна в некоторых вещах, она опьяняет, но свобода дает еще и другие эмоции, другую энергию. Свобода это хорошо! — говорит художественный руководитель театра клоунов «Микос» Сергей Давыдов.

Куратором образовательной программы выступила продюсер направления «театр и цирк» арт-кластера «Таврида» Ольга Маркелчева.

источник: пресс-служба артк-кластера «Таврида.АРТ»