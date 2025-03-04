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Улучшена схема движения автобусного маршрута №95 - по просьбам севастопольцев

Улучшена схема движения автобусного маршрута №95 — по просьбам севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:58 04.03.2025

По поручению Губернатора города Михаила Развожаева, Департамент транспорта продолжает мониторинг работы общественного трнаспорта, который временно поменял схемы движения в связи с перекрытием улицы Адмирала Октябрьского.

Так, по многочисленным просьбам жителей Казачьей бухты с 8 марта будет изменена схема движения автобусного маршрута №95 «бухта Казачья – Центральный рынок».

Сейчас автобусы следуют в город по улицам: Сеченова, Ленинградская, Ивана Голубца и Гоголя.

А из города по улицам: Гоголя, Ивана Голубца, Льва Толстого, Пирогова, 5-й Бастионная.

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С 8 марта автобусы №95 будут идти в город через площадь Восставших по улицам: 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца и Гоголя, а из города — по ул. Капитанской, Бакинской и 6-й Бастионной.

Новая схема движения маршрута № 95 «бухта Казачья – Центральный рынок» прикреплена к этому посту.Она также будет опубликована на сайте https://sevdortrans.ru/route-bus-095/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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