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Умер мужчина, заразившихся также немало. Коронавирус в Севастополе
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Умер мужчина, заразившихся также немало. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:25 28.09.2020

По состоянию на утро 28 сентября в Севастополе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 12 до 94 лет, преимущественно местные жители.

Два человека выписаны после выздоровления. Скончался 82-летний мужчина. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 969 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В настоящий момент в стационарах находится 286 человек. Выздоровели 616 человек, 27 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 238 человек, в городской больнице № 9 – 225.

Под наблюдением по месту жительства – 385 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Умер мужчина, заразившихся также немало. Коронавирус в Севастополе

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