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В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19
Фото: sev.gov.ru

Умер один, 38 человек заразились. COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:30 29.05.2021

По состоянию на 29 мая в Севастополе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19.

14 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 88 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 848 человек. В настоящий момент выздоровели 13 653 человека, 680 умерло.

Под наблюдением находится 268 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Умер один, 38 человек заразились. COVID-19 в Севастополе

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