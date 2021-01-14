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Умерла одна из пострадавших в результате взрыва газа в Черноморском районе Крыма
Фото: Следком

Умерла одна из пострадавших в результате взрыва газа в Черноморском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:13 14.01.2021

По факту травмирования семьи в результате происшествия с бытовым газом в Крыму возбуждено уголовное дело.

9 января в одном из частных домов села Межводное в Черноморском районе Крыма произошел хлопок от утечки бытового газа.  В результате ЧП  пострадала семья – супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения, который ухаживал за родителями. С ожогами различной степени тяжести все они были доставлены в больницу. Накануне пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении от хронического заболевания, не связанного с получением травм при происшествии.

Тем не менее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадали люди (ст. 238 УК РФ).

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Предварительно, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования, несоблюдение правил безопасности при самовольной установке котла, — отметили в Следкоме.

Умерла одна из пострадавших в результате взрыва газа в Черноморском районе Крыма

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