Умерла одна из пострадавших в результате взрыва газа в Черноморском районе Крыма

По факту травмирования семьи в результате происшествия с бытовым газом в Крыму возбуждено уголовное дело.

9 января в одном из частных домов села Межводное в Черноморском районе Крыма произошел хлопок от утечки бытового газа. В результате ЧП пострадала семья – супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения, который ухаживал за родителями. С ожогами различной степени тяжести все они были доставлены в больницу. Накануне пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении от хронического заболевания, не связанного с получением травм при происшествии.

Тем не менее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадали люди (ст. 238 УК РФ).

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Предварительно, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования, несоблюдение правил безопасности при самовольной установке котла, — отметили в Следкоме.