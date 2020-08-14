Умерла певица Валентина Легкоступова. Прощай, «Ягода-малина»…

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Информацию подтвердили дочь и муж певицы. Последние дни она провела в больнице с черепно-мозговой травмой, потребовавшей срочного хирургического вмешательства. Врачи оценивали состояние артистки как тяжелое, а вскоре появилась информация о том, что звезду эстрады подключили к аппарату ИВЛ.

Не будем сейчас об обстоятельствах травмы. Делом занялись правоохранители. Проводится проверка. А «дела семейные», обычно, слишком сложны и запутаны, тем более, когда вмешивается алкоголь.

Факт остается фактом – певицы, запомнившейся всему Союзу песней «Ягода-малина», больше нет.

Вечером 14 августа дочь звезды Анетта Бриль сообщила в своих соцсетях, что ее мамы не стало.

Не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память, — кратко написала Анетта в своем блоге.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподавательница и заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Хабаровске, однако детство провела в Феодосии. Закончила Симферопольское музыкальное училище им. Чайковского, Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в Москве. Параллельно с учебой Легкоступова начала строить свою музыкальную карьеру — она работала в Тульской областной филармонии и сотрудничала с композитором Раймондом Паулсом. В 1987 году записала свою самую знаменитую песню «Ягода-малина». В ее жизни были и хиты, и поклонники, и вершины, и годы творческой паузы. Но домой, в Крым Легкоступову тянуло всегда. В 2018 году она даже возглавляла отдел культуры в администрации родной Феодосии. В Крыму третий раз вышла замуж, здесь венчалась, встретил свою судьбу, была счастлива…