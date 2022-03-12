Умерли шестеро, выписаны 56 пациентов. COVID-19 в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 34 человека. Выписаны 56 пациентов. На данный момент в больницах находится 407 пациентов, из них 321 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 642 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро на 12 марта в городе зарегистрированы 220 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 33 до 86 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 79 203 человека, выздоровели 75 868.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро на 12 марта сделали прививку от коронавируса 305 631 человека. Второй этап вакцинации прошли 294 187 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 12 марта поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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