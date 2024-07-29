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УМВД России в Керчи приглашает на службу в должности участкового уполномоченного полиции
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

УМВД России в Керчи приглашает на службу в должности участкового уполномоченного полиции

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:23 29.07.2024

Отдел по работе с личным составом УМВД России по г. Керчи сообщает о вакантных должностях в подразделении участковых уполномоченных полиции.

На всех этапах развития Российского государства служба участковых уполномоченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. Специфика этой должности, как и везде, непростая. В первую очередь деятельность участкового направлена на общение с населением. За каждым участковым закреплён административный участок, на котором нужно знать население, проводить профилактическую работу, раскрывать преступления, разбираться с семейными конфликтами и многое другое, а также принимать правильные решения, от которых зависят здоровье и жизнь граждан. Поэтому профессия участковых уполномоченных полиции не только является ключевым звеном профилактики правонарушений, но и одним из показателей доверия граждан к системе МВД России, — отмечают в пресс-службе МВД России по РК. 

Участковый уполномоченный полиции сегодня — это представитель полиции общественной безопасности, выполняющий возложенные на него задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

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Подробную информацию об этапах оформления на службу можно получить по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, каб. 25, либо позвонив по телефону: +7(999)461-08-99.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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