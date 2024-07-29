УМВД России в Керчи приглашает на службу в должности участкового уполномоченного полиции

Участковый уполномоченный полиции сегодня — это представитель полиции общественной безопасности, выполняющий возложенные на него задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

Подробную информацию об этапах оформления на службу можно получить по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, каб. 25, либо позвонив по телефону: +7(999)461-08-99.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым