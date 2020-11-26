UNI FEST – первый молодежный фестиваль в онлайн-формате

Новое поколение идет в новую эру. Невозможно провести фестиваль в нашем реальном мире? Значит нужно переходить в виртуальный! UNI FEST – это онлайн-фестиваль для продвинутой молодёжи, на котором можно получить новые знания, реализовать себя в творчестве, найти новых друзей и получить иммерсивный опыт. Цель фестиваля, говорят организаторы, — объединить молодёжь по интересам, создать возможности для обучения и развитию их потенциала.

20 декабря в YouTube на канале – UNI CHANNEL состоится онлайн фестиваль с участием приглашённой звезды и других гостей. В программе: паблик ток, конкурс молодых талантов, мотивационные лекции и Start up challenge, музыкальный концерт и розыгрыш PlayStation 5, — отмечают в пресс-службе проекта.

Организаторы фестиваля: Севастопольский государственный университет при поддержке Ресурсного Молодежного центра, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), молодежного движения «Молодежь Севастополя».

В рамках фестиваля будут запущены такие проекты как:

START UP challenge — конкурс — акселератор для молодёжных инициатив и проектов.

конкурс — акселератор для молодёжных инициатив и проектов. UNI CLUB — Start up проект – цель которого создать сообщество инициативных молодёжных проектов.

Start up проект – цель которого создать сообщество инициативных молодёжных проектов. UNI TALK и UNI SCIENCE — В формате ток-шоу молодёжь сможет задать вопросы приглашенным гостям, а также поучаствовать в онлайн передаче про научные разработки и инновации.

В формате ток-шоу молодёжь сможет задать вопросы приглашенным гостям, а также поучаствовать в онлайн передаче про научные разработки и инновации. UNI STAR –конкурс талантов среди учащихся СевГУ! Лучшие из лучших попадут в новую, суперсовременную студию и смогут поучаствовать в крупных музыкальных проектах.

–конкурс талантов среди учащихся СевГУ! Лучшие из лучших попадут в новую, суперсовременную студию и смогут поучаствовать в крупных музыкальных проектах. UNI MIND — мотивирующие лекции и выступления приглашённых спикеров.

мотивирующие лекции и выступления приглашённых спикеров. UNI STAR TALK — Открытый микрофон со звездой в котором молодёжь сможет задать вопросы кумиру.

Открытый микрофон со звездой в котором молодёжь сможет задать вопросы кумиру. UNI CONCERT — выступление приглашённой звезды, имя которой организаторы пока держат в секрете.

Дополнительная информация на сайте www.uni-fest.ru

Встречаемся онлайн 20 декабря в 18: 00 на UNI CHANNEL!