Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Уникально! 102-летний ветеран из Ялты выздоровел после перенесенного «ковида»

crimeapress_news



реклама в крыму
Уникально! 102-летний ветеран из Ялты выздоровел после перенесенного «ковида»
Фото: страница Я.Павленко в Facebook

Уникально! 102-летний ветеран из Ялты выздоровел после перенесенного «ковида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 08.12.2021

102-летнего ветерана из Алушты Дмитрия Петровича Захарова выписали из ковидного госпиталя после перенесенного заболевания. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялтинские медики поставили на ноги после «ковида» долгожителя из Алушты. Дмитрий Петрович Захаров, которому 7 ноября исполнилось 102 года, выписан из Ливадийской больницы. Участник боевых действий, отличник просвещения. Более 30 лет был директором одной из школ в Челябинской области, работал в гороно, — рассказала Павленко.

Сейчас ветеран, у которого было поражено 40% легких, уже дома и быстро восстанавливается. Здоровья крымскому долгожителю!

Уникально! 102-летний ветеран из Ялты выздоровел после перенесенного «ковида»

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.