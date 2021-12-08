Уникально! 102-летний ветеран из Ялты выздоровел после перенесенного «ковида»

102-летнего ветерана из Алушты Дмитрия Петровича Захарова выписали из ковидного госпиталя после перенесенного заболевания. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялтинские медики поставили на ноги после «ковида» долгожителя из Алушты. Дмитрий Петрович Захаров, которому 7 ноября исполнилось 102 года, выписан из Ливадийской больницы. Участник боевых действий, отличник просвещения. Более 30 лет был директором одной из школ в Челябинской области, работал в гороно, — рассказала Павленко.

Сейчас ветеран, у которого было поражено 40% легких, уже дома и быстро восстанавливается. Здоровья крымскому долгожителю!