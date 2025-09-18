Уникальное крымское меню презентуют на форуме «В Крыму ЕСТЬ»

Ранее межведомственной группой, в которую вошли представители министерств, экспертного и предпринимательского сообщества, а также администраций муниципальных образований была проделана большая работа по формированию дорожной карты реализации проекта «В Крыму ЕСТЬ». Результатами стал реестр крымских гастроспециалитетов, а также формирование, тестирование и внедрение крымского меню на базе 10-ти пилотных ресторанов-участников проекта. Предлагаемое меню разрабатывалось на основе вышеуказанного реестра для популяризации и систематизации крымских локальных продуктов и сохранения кулинарных традиций республики.

Помимо презентаций на форуме, шеф-повара отправятся в региональные отраслевые учебные заведения для обучения студентов кулинарному искусству и вовлечению их в свою профессию.

Как сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на заседании межведомственной группы, гастрономический проект «В Крыму ЕСТЬ» – это масштабная стратегия продвижения территорий через туризм, кухню народов Крыма, культуру потребления, уникальные продукты, произрастающие и произведенные на полуострове, авторские методики.

Наша задача – представить гастрономическую карту Крыма и его географию без единого белого пятна. Каждый муниципалитет, город, район и поселок обладает своими особенностями и людьми, выращивающими продукты, создающими турпродукты, а также событийными мероприятиями, которые привлекают все больше гостей. Мы должны рассказывать о них, систематизировать и популяризировать этот труд и показать всё, чем Крым может гордиться, — сказал министр.

Кроме того, региональный представитель АСИ, руководитель проектного офиса «Корпорации развития Республики Крым» Елена Юрченко сообщила, что в ближайшее время Центром «Мой бизнес» будут проведены очередные «Фабрика туризма» для новых объектов агропромышленного комплекса и с 30 сентября — «Школа экскурсоводов» по эногастрономическому туризму.

Также в рамках проекта 19-20 сентября в пос. Николаевка Симферопольского района состоится гастрономический фестиваль «Вкусно на районе».

⁠Экспертами было отмечено, что Республика Крым на уровне субъектов РФ отличается системным подходом в создании методологии гастротуризма и оперативным управлением процессами.

Цель регионального проекта «В Крыму ЕСТЬ» — развитие гастрономической индустрии как стратегического инструмента имиджа и экономического роста Республики Крым, разработка и продвижение новых видов туристских продуктов, неподверженных сезонным колебаниям.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК