Уникальное крымское меню презентуют на форуме «В Крыму ЕСТЬ»
фото: pikist.com

Уникальное крымское меню презентуют на форуме «В Крыму ЕСТЬ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 18.09.2025

В рамках межрегиональной выставки для профессионалов туризма и отдыха «ТуристЭкспо. Крым – 2025», которая состоится в Ялте 15-17 октября 2025 г. Министерство курортов и туризма Республики Крым готовит масштабный гастрономический форум «В Крыму ЕСТЬ», с приглашением субъектов РФ-участников федерального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕду по России», в котором Крым стал флагманским регионом. На форуме будут представлены первые результаты проделанной работы по формированию локального крымского меню и созданию реестра крымских гастросамобытностей.

Ранее межведомственной группой, в которую вошли представители министерств, экспертного и предпринимательского сообщества, а также администраций муниципальных образований была проделана большая работа по формированию дорожной карты реализации проекта «В Крыму ЕСТЬ». Результатами стал реестр крымских гастроспециалитетов, а также формирование, тестирование и внедрение крымского меню на базе 10-ти пилотных ресторанов-участников проекта. Предлагаемое меню разрабатывалось на основе  вышеуказанного реестра для популяризации и систематизации крымских локальных продуктов и сохранения кулинарных традиций республики.

Помимо презентаций на форуме, шеф-повара отправятся в региональные отраслевые учебные заведения для обучения студентов кулинарному искусству и вовлечению их в свою профессию.

Как сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на заседании межведомственной группы,  гастрономический проект «В Крыму ЕСТЬ» – это масштабная стратегия продвижения территорий через туризм, кухню народов Крыма, культуру потребления, уникальные продукты, произрастающие и произведенные на полуострове, авторские методики.

Наша задача – представить гастрономическую карту Крыма и его географию без единого белого пятна. Каждый муниципалитет, город, район и поселок обладает своими особенностями и людьми, выращивающими продукты, создающими турпродукты, а также событийными мероприятиями, которые привлекают все больше гостей. Мы должны рассказывать о них, систематизировать и популяризировать этот труд и показать всё, чем Крым может гордиться, — сказал министр. 

Кроме того, региональный представитель АСИ, руководитель проектного офиса «Корпорации развития Республики Крым» Елена Юрченко сообщила, что в ближайшее время Центром «Мой бизнес» будут проведены очередные «Фабрика туризма» для новых объектов агропромышленного комплекса и  с 30 сентября  — «Школа экскурсоводов» по эногастрономическому туризму.

Также в рамках проекта 19-20 сентября в пос. Николаевка Симферопольского района состоится гастрономический фестиваль «Вкусно на районе».

⁠Экспертами было отмечено, что Республика Крым на уровне субъектов РФ отличается системным подходом в создании методологии гастротуризма и оперативным управлением процессами.

Цель регионального проекта «В Крыму ЕСТЬ» —  развитие гастрономической индустрии как стратегического инструмента имиджа и экономического роста Республики Крым,  разработка и продвижение новых видов туристских продуктов, неподверженных сезонным колебаниям.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

