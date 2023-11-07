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Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики

Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма, Симферополь 20:28 07.11.2023

Специалисты симферопольского МБУ«Парки столицы» провели работы по подготовке фонтана в сквере Республики к зимнему периоду. Об этом сообщил директор учреждения Роман Филипенко.

Консервация фонтанов – ежегодная процедура, которая проводится в целях их сохранения, защиты от неблагоприятных условий и вандалов, а также для обеспечения бесперебойного функционирования в сезон. В настоящее время фонтан в сквере Республики законсервирован и закрыт специальными защитными конструкциями, — рассказал он.

Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики

На прошедшей неделе сотрудники учреждения спустили воду, провели очистку фонтана за период его эксплуатации и убрали специальные съёмные элементы.

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Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики

Фонтан в симферопольском парке имени К.А. Тренёва – пока на реконструкции, но скоро тоже будет готов к «зимовке».

Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики

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