Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики

Специалисты симферопольского МБУ«Парки столицы» провели работы по подготовке фонтана в сквере Республики к зимнему периоду. Об этом сообщил директор учреждения Роман Филипенко.

Консервация фонтанов – ежегодная процедура, которая проводится в целях их сохранения, защиты от неблагоприятных условий и вандалов, а также для обеспечения бесперебойного функционирования в сезон. В настоящее время фонтан в сквере Республики законсервирован и закрыт специальными защитными конструкциями, — рассказал он.

На прошедшей неделе сотрудники учреждения спустили воду, провели очистку фонтана за период его эксплуатации и убрали специальные съёмные элементы.

Фонтан в симферопольском парке имени К.А. Тренёва – пока на реконструкции, но скоро тоже будет готов к «зимовке».