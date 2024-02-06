Упавшие деревья заблокировали движение на трассе «Симферополь – Ялта»

«КРЫМ-СПАС» оказал содействие в ликвидации последствий непогоды. Сегодня ночью в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что вследствие сильного порывистого ветра на трассе «Симферополь – Ялта», близ села Кипарисного на линии электропередач упали два дерева и заблокировали проезжую часть.

К месту происшествия направились спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии совместно с сотрудниками ГУП РК «Крымтроллейбус» с использованием бензоинструмента они распилили аварийные деревья и убрали с проезжей части. Беспрепятственное движение было восстановлено. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.