Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК посетила СИЗО-1 г. Симферополя

В рамках визита в Следственный изолятор №1 г. Симферополя Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая провела рабочую встречу с врио начальника учреждения Сергеем Геберлейном и помощником начальника регионального УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Инессой Шляховой.

На совещании были обсуждены вопросы взаимодействия по соблюдению прав предпринимателей, содержащихся в следственном изоляторе, обвиняемых в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Светлана Лужецкая провела личный прием граждан, находящихся под стражей, в результате которого им были разъяснены требования законодательства и даны ответы на интересующие вопросы.