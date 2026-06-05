Управленец из Крыма — в финале конкурса «Лидеры России. Команда»

Результаты онлайн-полуфиналов конкурса «Лидеры России. Команда» подвел генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. В рамках Петербургского международного экономического форума он отметил основные тенденции в облике современного сильного управленца и рассказал, кто вышел в финал проекта в этом сезоне: «В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию, что опыт «молодеет»: в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, при этом это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист – это управленец от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист – это молодой управленец от 25 до 34 года, есть и такие, кто моложе 25 лет – это 27 финалистов! Если на этапе регистрации в конкурс приходят участники с разным уровнем управленческого опыта, то финал конкурса объединяет прежде всего тех, кто давно и результативно управляет людьми, проектами или организациями, в среднем 10 лет. Более 80% финалистов – это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное – коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы».

Республику Крым в финале конкурса «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляет управленец в категории «Сборные управленческие команды». Всего на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» было подано 578 заявок от жителей Республики Крым.

Участники финала в основном занимают руководящие позиции различного уровня – от начальников отделов до первых лиц организаций. Среди них есть руководители организаций и их заместители, руководители крупных подразделений, каждый девятый финалист – топ-менеджер или собственник бизнеса. К финалу чаще всего приходят конкурсанты в пик активной фазы карьеры с опытом от 5 до 15 лет, их около трети – 31%. Еще 15% составляют управленцы высокой квалификации с долгосрочным опытом от 10 до 15 лет, а 84 финалиста демонстрируют особо длительный стаж – более 20 лет. А каждый пятый финалист – это начинающий управленец с опытом от 2 до 5 лет.