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Управление МВД России в Севастополе подводит итоги участия в патриотическом проекте «Письма Победы»
иллюстрация: wp.com

Управление МВД России в Севастополе подводит итоги участия в патриотическом проекте «Письма Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:48 11.05.2020

В рамках масштабного проекта «Письма Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, севастопольское Управление полиции при участии «Народного музея севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича опубликовало на сайте  военные письма сотрудников органов внутренних дел, героически погибших при обороне города в период с 1941 по 1942 годы.

Главный электронный архив переписки военных лет пополнили письма таких героев Отечества, как младший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный ОУР Управления милиции НКВД Крымской АССР Левинтов Иосиф Аронович, младший лейтенант милиции, оперуполномоченный отдела охраны НКВД Крымской АССР Волковинский Николай Владимирович, а также начальник УВД г. Севастополя капитан милиции Василий Иванович Бузин, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Фронтовые письма бойцов Великой Отечественной войны можно прочесть на сайте проекта «Письма Победы», перейдя по следующим ссылкам:

Кроме этого, военные письма также были размещены на официальном сайте ведомства и в социальных сетях.

«Послания из прошлого» погибших участников войны навсегда сохранятся в истории и в нашей памяти, а их вера в Победу будет передаваться из поколения в поколение и служить нам нравственным ориентиром, — подчёркивают правоохранители.

Управление МВД России в Севастополе подводит итоги участия в патриотическом проекте «Письма Победы»

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