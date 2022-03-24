Управление по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю информирует…

Для удобства граждан, отмечают в Управлении по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю, с 14 марта 2022 года предусмотрена возможность получить результат государственной услуги по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и по регистрационному учёту граждан Российской Федерации в многофункциональных центрах оказания государственных или муниципальных услуг.

Центры расположены в городе Севастополе по следующим адресам: ул. Новикова, д. 4; ул. Рабочая, д. 4; ул. Павла Корчагина, д. 34; ул. Бориса Михайлова, д. 6. Это даёт возможность гражданам обратиться в ближайший из указанных многофункциональных центров и получить весь перечень административных процедур, предусмотренных при оказании государственных услуг, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Обращаем внимание, что во всех районах города Севастополя реализована возможность подачи документов и получения результата государственных услуг по регистрационному учёту и оформлению паспорта посредством многофункциональных центров.

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