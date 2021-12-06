Управление Росреестра по РК и Севастополю приглашает принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю приглашает принять участие во Всероссийском правовом диктанте. Мероприятие приурочено ко Дню юриста и состоится в режиме онлайн.

Организаторами являются общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Росреестр выступает в качестве партнера Диктанта в 2021 году. Диктант могут написать все желающие старше 14 лет. Участникам будут предложены вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и семейному праву. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Регистрироваться и проходить диктант можно в любой день, с 3 декабря по 12 декабря, на официальном портале .