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Управление Росреестра по РК и Севастополю приглашает принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:11 06.12.2021

Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю приглашает принять участие во Всероссийском правовом диктанте. Мероприятие приурочено ко Дню юриста и состоится в режиме онлайн.

Организаторами являются общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Росреестр выступает в качестве партнера Диктанта в 2021 году. Диктант могут написать все желающие старше 14 лет. Участникам будут предложены вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и семейному праву. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Регистрироваться и проходить диктант можно в любой день, с 3 декабря по 12 декабря, на официальном портале.

Управление Росреестра по РК и Севастополю приглашает принять участие во Всероссийском правовом диктанте

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