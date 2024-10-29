Управление труда и соцзащиты Ленинского района Севастополя принимает граждан на проспекте Генерала Острякова

С 1 ноября Управление труда и соцзащиты Ленинского района Севастополя будет размещаться на новой площадке, расположенной по адресу: пр. Генерала Острякова, 87 (1 этаж здания, остановка «Переход»).

Как рассказала начальник управления труда и социальной защиты населения Ленинского района Елена Силаева, приём граждан в Управлении по адресу: ул. Пушкина, 2, будет осуществляться до 31 октября 2024 года.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы относительно переезда или работы Управления, вы можете обращаться по прежним номерам телефонов:

по вопросам льгот: тел. +7 978 300 02 77;

по вопросам пособий: тел. +7 978 300 02 35;

по вопросам социального обслуживания: тел. +7 978 300 02 66.

Также напоминаем адреса дополнительных площадок районных Управлений труда и социальной защиты населения:

Балаклавского района: ул. Урицкого, 2;

Гагаринского района: пр. Октябрьской революции, 8;

Нахимовского района: ул. Брестская, 18 Б.

Отметим, что заявление на предоставление мер соцподдержки граждане могут подать в независимости от того, прописаны они в Севастополе или нет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя