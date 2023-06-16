Упс… Россияне годами переплачивали за ЖКХ? Как им будут возмещать

Тарифы на ЖКХ в России растут без какой-либо видимой причины, особенно в сфере теплоснабжения, более того, их регулирование фактически никто не контролирует – такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты. На их отчет обратила внимание депутат Госдумы Сардана Авксентьева, сообщает «Российская газета». Она отметила, что коммунальные тарифы ее всегда очень интересовали и вызывали много вопросов. Она привела как аргумент данные соцопросов, согласно которым большинство россиян не раз жаловались на повышение «коммуналки» сверх всякой терпимости, и указала, что в России нет отраслевого ведомства, которое бы отвечало за теплоснабжение, как нет и достаточного нормативного регулирования.

Что еще интересно, – ежегодное утверждение предельных индексов, из которых складываются потом тарифы, они, во-первых, не должны приниматься ежегодно, с этим я согласна. И следующее: эти предельные индексы – коллеги, внимание! – вообще не имеют под собой никакой аналитической основы и оценки способности российских семей оплачивать ЖКУ, – сообщила депутат на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Она добавила, что при отсутствии такой оценки пора поднять вопрос, за что люди платят довольно серьезные деньги и соразмерна ли плата тем услугам, которые они получают. В беседе с отечественным интернет-каналом «Царьград» Сардана Авксентьева высказалась еще менее дипломатично.

Схемы теплоснабжения утверждаются муниципалитетами, тарифы утверждаются на региональном уровне, исходя из предельных индексов, которые устанавливает правительство. А предельные индексы как устанавливаются? Аудиторы делают очень серьезный вывод, и это подсказка нам всем, руководство к действию: оказывается, нет единой методики, которая могла бы посчитать, каким должен быть этот предельный индекс. Что такое предельный индекс? Это максимум, который должны платить люди. Но методики его расчета просто нет, – заявила политик.

Таким образом, коммунальные тарифы в России долгие годы, по ее мнению, если не брали с потолка, то назначали, мягко говоря, умозрительно.

Нагрузку на семейные бюджеты населения оплата ЖКУ действительно дает изрядную.

Счет за квартиру все выше и выше. Причем ладно там на 10-15%, а здесь, можно сказать, на все 80%. Это еще нет квитанции за электроэнергию. Там в среднем выходит 2 000 рублей, – написала жительница Тюменской области в местной группе соцсети сразу после внеплановой индексации.

На тарифы жаловались и жители Ярославской и Свердловской областей: обещали повышение на 9%, но никак не на 60%. В Новосибирске после несложных подсчетов обнаружили подорожание на целых 80%. Подобные эксцессы случались также в Челябинской и Орловской областях, Алтайском крае, а в Оренбурге люди переплатили, как выяснилось, более чем вдвое.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила тогда же, что в регионах неправомерно завышают тарифы, лишний раз подтвердив произвольность их начисления. Правда излишне уплаченные гражданами суммы никто не вернет, считает экономист Герман Ткаченко.

Вот опять во власти кто-то прозрел. Да, тарифы неоправданно задраны. Ну и что дальше? Кто-то подумает — раз признали, то как им будут возмещать? Никак. Ничего не произойдет. На моей памяти еще ни разу такого не было, чтобы людям вернули средства после повышения тарифов, — выразил мнение экономист.

источник: «Российская газета»

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