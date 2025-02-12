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Упс... "Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично" - Пентагон
фото: © AP Photo/ Charles Dharapak, File

Упс… «Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично» — Пентагон

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 19:24 12.02.2025

США считают возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление ее в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования, – сказал Хегсет.

И добавил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО, подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине.

США не будут направлять туда свои войска, – подчеркнул Хегсет.

И выразил мнение, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным.

источник: РИА Новости Крым

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