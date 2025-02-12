Упс... "Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично" - Пентагон

Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования, – сказал Хегсет.
И добавил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО, подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине.
США не будут направлять туда свои войска, – подчеркнул Хегсет.
И выразил мнение, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным.
источник: РИА Новости Крым
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