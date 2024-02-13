Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

Полюбоваться обновленной набережной можно будет в марте.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк посетил Евпаторию и проверил ход работ на набережной имени Терешковой. По его информации, реконструкция набережной практически завершена.

На сегодня строительно-монтажные работы готовы на 99%. Идут пусконаладочные работы, а также подготовка необходимой технической документации. Открыть набережную планируется в марте этого года, — отметил Гоцанюк.

Как сообщил глава администрации Евпатории Елена Демидова, на набережной идут такие работы: облицовка и шлифовка террасной плиты, монтаж элементов ротонды, настройка оборудования фонтана, а также укладка газона.

На объекте задействовано две единицы техники и 69 человек.

Напомним, на реконструкцию главную набережную Евпатории закрыли еще в 2018 году. Поначалу объект планировали сдать в 2019-м, но… Каких только «ситуаций» там не было: и разбирательства с не оправдавшим надежд и потратившим деньги подрядчиком (вплоть до уголовных дел), и переделка проектной документации, и изменение цен на стройматериалы, и стихийные «катаклизмы»… Долгострой подошел к счастливому финалу. Насколько счастливому – узнаем в марте, когда пройдемся по вновь открытой евпаторийской набережной.

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка и Telegram-канал Е.Демидовой.