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Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:09 13.02.2024

Полюбоваться обновленной набережной можно будет в марте.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк посетил Евпаторию и проверил ход работ на набережной имени Терешковой. По его информации, реконструкция набережной практически завершена.

Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

На сегодня строительно-монтажные работы готовы на 99%. Идут пусконаладочные работы, а также подготовка необходимой технической документации. Открыть набережную планируется в марте этого года, — отметил Гоцанюк.

Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

Как сообщил глава администрации Евпатории Елена Демидова, на набережной идут такие работы: облицовка и шлифовка террасной плиты, монтаж элементов ротонды, настройка оборудования фонтана, а также укладка газона.

Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

На объекте задействовано две единицы техники и 69 человек.

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Ура, товарищи! В Евпатории завершаются долгие-предолгие работы на набережной имени Терешковой  

Напомним, на реконструкцию главную набережную Евпатории закрыли еще в 2018 году. Поначалу объект планировали сдать в 2019-м, но… Каких только «ситуаций» там не было: и разбирательства с не оправдавшим надежд и потратившим деньги подрядчиком (вплоть до уголовных дел), и переделка проектной документации, и изменение цен на стройматериалы, и стихийные «катаклизмы»… Долгострой подошел к счастливому финалу. Насколько счастливому – узнаем в марте, когда пройдемся по вновь открытой евпаторийской набережной.

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка и Telegram-канал Е.Демидовой.

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