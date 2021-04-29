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Ура! В Симферополе с 1 мая возобновляется подача горячей воды
Фото: rgerber, pixabay.com

Ура! В Симферополе с 1 мая возобновляется подача горячей воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 29.04.2021

Горячее водоснабжение возобновляется в Симферополе с 1 мая. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Хорошая новость для жителей крымской столицы – Симферополя. В результате совместных действий ГУП РК «Вода Крыма» и Правительства Российской Федерации, а также по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам удалось накопить в водохранилищах города Симферополя достаточный объем воды, чтобы с 1 мая, с 6:00 обеспечить город подачей горячей воды. Решение принято окончательно. Поэтому уже с обозначенного времени и холодная, и горячая вода будут подаваться в полном объеме. Более того, накопленные запасы позволяют нам спокойно себя чувствовать, как минимум, до конца года. Надеемся, что погода также будет нам способствовать, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что в Ялте и Алуште пока будут действовать прежние графики подачи воды.

К сожалению, это вынужденная мера, однако в ближайшее время, возможно, получится принять ряд решений, которые позволят разрядить ситуацию. В целом, Республика Крым готова к проведению курортного сезона. Во всех санаторных комплексах установлены емкости для воды, при этом, ни один санаторий по отдельному графику не обеспечивается. Для всех одинаковые условия, — подчеркнул Глава РК.

 

Ура! В Симферополе с 1 мая возобновляется подача горячей воды

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