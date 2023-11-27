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«Ураганные хроники» крымских дорожников

«Ураганные хроники» крымских дорожников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:35 27.11.2023

Начнем с хорошей новости от ГУП РК «Крымавтодор». В Черноморском районе движение на дороге «Черноморское – Межводное» возобновлено. Дорожники распиливают и вывозят деревья на дороге «Черноморское – Воинка», там также к часу дня было восстановлено движение автотранспорта.

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

За минувшие сутки дорожниками с проезжей части было убрано: Алуштинское ДРСУ — 20 деревьев; Ялтинский ДЭУ — 19 деревьев; Белогорское ДРСУ- 39 деревьев; Джанкойское ДРСУ- 53 дерева; Красноперекопское ДРСУ — 30 деревьев; Раздольненское ДЭУ — 30 деревьев; Красногвардейское ДРСУ — 41 дерево; Первомайский ДЭУ — 9 деревьев; Ленинское ДРСУ — 11 деревьев; Керченский ДЭУ — 13 деревьев; Кировский ДЭУ — 22 дерева; Нижнегорское ДРСУ — 88 деревьев; Советский ДЭУ — 30 деревьев; Сакское ДРСУ — 20 деревьев; Симферопольское ДРСУ№1- 17 деревьев; Судакское ДРСУ — 39 деревьев, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

По этой информации, кстати, можно определять, где ветер был сильнее. Дорожники трудились всю ночь и продолжают убирать и распиливать поваленные деревья, демонтировать повреждённые ветром конструкции.

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 «Ураганные хроники» крымских дорожников

Но поваленные деревья уже перевернутая страница «ураганной хроники» крымских дорожников.

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

Сегодня больше проблем создают ветер, снег и лед. На Ангарском перевале снегопад и метель. На месте работают пять единиц спецтехники «Крымавтодора».

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

Дорожники  в усиленном режиме ликвидируют последствия выпадения осадков в виде снега: проводят механизированную очистку дорог с противогололедной обработкой. В уборке задействовано достаточное количество техники. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. Постоянно мониторим обстановку, при необходимости филиалы проведут превентивную обработку проезжей части, для предотвращения скользкости, — рассказали в минтрансе Крыма.

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

Водителей просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте (особенно, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю).

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

На предприятии «Крымавтотранс» создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. Основная задача – восстановление подачи электричества на автостанциях. Работает круглосуточная «горячая» линия, обратившись на которую, вы можете получить информацию об отправлении автобусов и путях их следования.

 «Ураганные хроники» крымских дорожников

 

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