 «Ураганные хроники» крымских дорожников

Начнем с хорошей новости от ГУП РК «Крымавтодор». В Черноморском районе движение на дороге «Черноморское – Межводное» возобновлено. Дорожники распиливают и вывозят деревья на дороге «Черноморское – Воинка», там также к часу дня было восстановлено движение автотранспорта.

За минувшие сутки дорожниками с проезжей части было убрано: Алуштинское ДРСУ — 20 деревьев; Ялтинский ДЭУ — 19 деревьев; Белогорское ДРСУ- 39 деревьев; Джанкойское ДРСУ- 53 дерева; Красноперекопское ДРСУ — 30 деревьев; Раздольненское ДЭУ — 30 деревьев; Красногвардейское ДРСУ — 41 дерево; Первомайский ДЭУ — 9 деревьев; Ленинское ДРСУ — 11 деревьев; Керченский ДЭУ — 13 деревьев; Кировский ДЭУ — 22 дерева; Нижнегорское ДРСУ — 88 деревьев; Советский ДЭУ — 30 деревьев; Сакское ДРСУ — 20 деревьев; Симферопольское ДРСУ№1- 17 деревьев; Судакское ДРСУ — 39 деревьев, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

По этой информации, кстати, можно определять, где ветер был сильнее. Дорожники трудились всю ночь и продолжают убирать и распиливать поваленные деревья, демонтировать повреждённые ветром конструкции.

Но поваленные деревья уже перевернутая страница «ураганной хроники» крымских дорожников.

Сегодня больше проблем создают ветер, снег и лед. На Ангарском перевале снегопад и метель. На месте работают пять единиц спецтехники «Крымавтодора».

Дорожники в усиленном режиме ликвидируют последствия выпадения осадков в виде снега: проводят механизированную очистку дорог с противогололедной обработкой. В уборке задействовано достаточное количество техники. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. Постоянно мониторим обстановку, при необходимости филиалы проведут превентивную обработку проезжей части, для предотвращения скользкости, — рассказали в минтрансе Крыма.

Водителей просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте (особенно, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю).

На предприятии «Крымавтотранс» создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. Основная задача – восстановление подачи электричества на автостанциях. Работает круглосуточная «горячая» линия, обратившись на которую, вы можете получить информацию об отправлении автобусов и путях их следования.