Уралвагонзавод Ростеха отправил военным партию огнемётных систем «Солнцепёк»

Конструкторы предприятия с учётом пожеланий бойцов СВО провели значительную модернизацию боевой машины тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А. Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепёков» оценивали в различных дорожных условиях.

Отметим, что за прошлый год предприятие увеличило выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Объёмы возросли за счёт расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.

В феврале этого года Президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле заявил, что на фронте становится всё больше «Солнцепёков», и отметил высокую эффективность работы тяжёлой огнемётной системы.

Боевая машина признана одним из символов спецоперации. «Солнцепёк» изобразили на медали «За участие в СВО». В ходе рабочей поездки в ЛНР губернатор Омской области Виталий Хоценко впервые вручил эти медали омичам, которые защищают Родину.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» — это модернизированная версия ТОС-1 «Буратино». На сегодняшний день является одним из наиболее грозных видов российского вооружения, не имеющим аналогов в мире. Выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения с противником, используется в качестве поддержки пехоты и танков.

АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех