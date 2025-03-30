Ураза-Байрам: поздравление с праздником Главы Крыма Сергея Аксёнова

Этот праздник посвящен окончанию поста и завершению священного месяца Рамадан. Он вдохновляет верующих на добрые дела, обращает к вечным ценностям добра, милосердия и любви к ближним.

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя реализует важные благотворительные и просветительские проекты, вносит значимый вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, мира и согласия на крымской земле. Мусульмане принимают активное участие в общественной жизни республики, помогают фронту и нашим воинам.

Желаю всем здоровья, благополучия, духовной радости и всех благ! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым