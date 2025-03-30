Ураза-Байрам: поздравление с праздником Главы Крыма Сергея Аксёнова

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Ураза-байрам, знаменующим завершение строгого поста в священный для мусульман месяц Рамадан:
Рад поздравить мусульман с праздником Ураза-байрам!
Этот праздник посвящен окончанию поста и завершению священного месяца Рамадан. Он вдохновляет верующих на добрые дела, обращает к вечным ценностям добра, милосердия и любви к ближним.
Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя реализует важные благотворительные и просветительские проекты, вносит значимый вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, мира и согласия на крымской земле. Мусульмане принимают активное участие в общественной жизни республики, помогают фронту и нашим воинам.
Желаю всем здоровья, благополучия, духовной радости и всех благ! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: праздники в Крыму