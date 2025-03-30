Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ураза-Байрам: поздравление с праздником Главы Крыма Сергея Аксёнова
Новости Республики
Ураза-Байрам: поздравление с праздником Главы Крыма Сергея Аксёнова
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Ураза-Байрам: поздравление с праздником Главы Крыма Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 30.03.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Ураза-байрам, знаменующим завершение строгого поста в священный для мусульман месяц Рамадан:

Рад поздравить мусульман с праздником Ураза-байрам!

Этот праздник посвящен окончанию поста и завершению священного месяца Рамадан. Он вдохновляет верующих на добрые дела, обращает к вечным ценностям добра, милосердия и любви к ближним.

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя реализует важные благотворительные и просветительские проекты, вносит значимый вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, мира и согласия на крымской земле. Мусульмане принимают активное участие в общественной жизни республики, помогают фронту и нашим воинам.

Желаю всем здоровья, благополучия, духовной радости и всех благ! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом под Симферополем получат выплаты"
голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x