Ураза-Байрам: поздравление Сергея Аксёнова с праздником

Один из главных праздников Ислама, Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца Рамадан. Он напоминает о духовных ценностях и высоких идеалах, о добре, любви к ближнему, о справедливости и милосердии.

Мусульманская община Крыма реализует множество общественно значимых, просветительских и гуманитарных проектов. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя вносит значимый вклад в развитие межконфессионального диалога, укрепление мира и согласия между представителями разных народов и конфессий.

Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и благополучия! – говорится в поздравлении Главы республики.