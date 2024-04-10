Ураза-Байрам: поздравление Сергея Аксёнова с праздником

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.
Поздравляю мусульман с праздником Ураза-байрам!
Один из главных праздников Ислама, Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца Рамадан. Он напоминает о духовных ценностях и высоких идеалах, о добре, любви к ближнему, о справедливости и милосердии.
Мусульманская община Крыма реализует множество общественно значимых, просветительских и гуманитарных проектов. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя вносит значимый вклад в развитие межконфессионального диалога, укрепление мира и согласия между представителями разных народов и конфессий.
Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и благополучия! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздники в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздники в Крыму