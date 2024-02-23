Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вспоминает:

Ровно 10 лет назад, 23 февраля 2014 года, мы приступили к формированию Ополчения. Тогда ещё не было ясно, придёт ли кто на помощь Крыму в борьбе с нацистской заразой, захлестнувшей Киев и значительную часть Украины, или нам придётся столкнуться с ней в одиночку.

Перед нами был тогда пример крымского подразделения «Беркута», до конца выполнившего свой долг, отстаивая порядок в Киеве. Их пример, память о них привели в ряды крымского Ополчения сотни бойцов.

Мы раньше многих осознали, какой враг на нас надвигается, с кем нам предстоит столкнуться. И готовы были защитить Крым от смертельной угрозы.

Готовясь отстаивать Крым, мы готовились защищать своё большое Отечество — Россию, от которой мы себя никогда не отделяли. Россия увидела и оценила эту готовность. И пришла к нам на помощь. Благодаря мудрости и решительности Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Крым был спасён.

С тех пор для нас наш Президент и Верховный Главнокомандующий всегда будет Защитником Отечества №1.

Сейчас наше Отечество остро нуждается в защитниках. Убеждён, что каждый из нас сделает всё, что в его силах, для того, чтобы отстоять его суверенитет, чтобы спасти наших соотечественников, оказавшихся за пределами российских границ, чтобы навсегда обезопасить наших сограждан от террористических угроз взбесившегося киевского режима и происков прочих выкормышей Запада.

Фото и материалы: страница ВКонтакте В.Константинова.