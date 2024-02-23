Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание
актуально в республике
Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:52 23.02.2024

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вспоминает:

Ровно 10 лет назад, 23 февраля 2014 года, мы приступили к формированию Ополчения. Тогда ещё не было ясно, придёт ли кто на помощь Крыму в борьбе с нацистской заразой, захлестнувшей Киев и значительную часть Украины, или нам придётся столкнуться с ней в одиночку.

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Перед нами был тогда пример крымского подразделения «Беркута», до конца выполнившего свой долг, отстаивая порядок в Киеве. Их пример, память о них привели в ряды крымского Ополчения сотни бойцов.

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Мы раньше многих осознали, какой враг на нас надвигается, с кем нам предстоит столкнуться. И готовы были защитить Крым от смертельной угрозы.

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Готовясь отстаивать Крым, мы готовились защищать своё большое Отечество — Россию, от которой мы себя никогда не отделяли. Россия увидела и оценила эту готовность. И пришла к нам на помощь. Благодаря мудрости и решительности Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Крым был спасён.

Узнайте больше:  На отдых в «Артек» прибыли 340 детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

С тех пор для нас наш Президент и Верховный Главнокомандующий всегда будет Защитником Отечества №1.

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Сейчас наше Отечество остро нуждается в защитниках. Убеждён, что каждый из нас сделает всё, что в его силах, для того, чтобы отстоять его суверенитет, чтобы спасти наших соотечественников, оказавшихся за пределами российских границ, чтобы навсегда обезопасить наших сограждан от террористических угроз взбесившегося киевского режима и происков прочих выкормышей Запада.

Урок истории: для крымчан День защитника Отечества имеет своё особое звучание

Фото и материалы: страница ВКонтакте В.Константинова.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.