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«Урок цифры»: более 7 000 севастопольских школьников узнали о технологиях тестирования
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

«Урок цифры»: более 7 000 севастопольских школьников узнали о технологиях тестирования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 02.04.2024

В Севастополе реализуется Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». Это серия необычных уроков информатики, которые проходят в течение учебного года во всех школах. Сегодня для учеников 10-А класса школы «Экотех+» в рамках проекта провели открытый урок на тему «Технологии тестирования».

Спикер урока – директор Центра разработки программного обеспечения Александр Савин – рассказал о тестировании программного обеспечения, в том числе об этапах процесса, методах и необходимых навыках тестировщиков, а также об интересных профессиях, через которые можно быстро начать карьеру в ИТ-сфере.

Проект «Урок цифры» даёт особую возможность для школьников, учителей и родителей изучить различные профессии в сфере ИТ и получить базовое представление о сфере информационных технологий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Савина.

Урок получился динамичным: школьники активно вовлекались в дискуссию, задавали вопросы, интересовались возможностями обучения не только на тестировщика, но и на программиста, веб-разработчика и другие направления. Принять участие в уроке можно было и онлайн. Всего в занятии на тему «Технологии тестирования» приняли участие более 7 000 севастопольских школьников.

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Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» нашёл большой отклик у жителей нашего города: всего за 20 дней число прохождений урока на тему «Технологии тестирования» достигло более 7 000 раз», — прокомментировала и. о. директора департамента цифрового развития Севастополя Татьяна Черноусова.

Напомним, онлайн-проект в Севастополе реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ». Принять участие можно либо в школе, либо онлайн по ссылке https://урокцифры.рф/lessons/qa.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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