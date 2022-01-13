Урологи Первой горбольницы Севастополя работают на новом оборудовании

Хирурги отделения урологии городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова начали проводить операции с использованием нового оборудования.

Нам поступило современное оборудование — С-дуга. Она позволяет с помощью рентген-навигации получить доступ в чашечно-лоханочную систему пациента, выполнить оперативное вмешательство в виде разрушения камня с помощью лазера или ультразвука и быстро выписать пациента на амбулаторное наблюдение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача учреждения Владимира Кузнецова.

По словам специалиста, ранее врачи отделения работали на подобном оборудовании 2011 года выпуска.

Новая С-дуга обладает бо́льшим разрешением по сравнению со старым оборудованием. Она имеет большую базу данных с возможностью архивирования, качество съемки значительно лучше, а лучевая нагрузка на пациента минимальна. Наши хирурги выполняют 4-5 операций на С-дуге в неделю, — говорит заместитель главного врача первой горбольницы.

Кроме того, в ближайшее время в урологическом отделении планируется ввести в эксплуатацию лапароскопическую и эндоскопическую стойки. Оборудование уже поставлено.