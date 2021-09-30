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Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании

Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:31 30.09.2021

В урологическом отделении городской больницы №9 появилось новое оборудование для ретроградной интраренальной хирургии.

Это самый современный метод удаления камней из почек, который характеризуется минимальной инвазивностью, то есть проводится без надрезов и проколов, — сообщил заведующий отделением урологии Игорь Арбузов.

29 сентября в больнице выполнена первая операция с использованием нового оборудования – гибкая уретеролитотрипсия с фрагментацией камня при помощи тулиевого волоконного лазерного генератора.

Врач отметил, что балаклавские хирурги – одни из первых на Крымском полуострове, кто получил и апробировал систему LithoVue. Она предназначена для визуализации органов, полостей и каналов мочевыводящих путей с применением трансуретрального доступа.

Гибкая уретеролитотрипсия – опция, которая занимает особое место в урологии среди оперативных вмешательств. Преимущественно используется при мочекаменной болезни. Новое оборудование позволяет визуализировать полостную систему почек. Уникальность аппарата состоит в том, что флексия, то есть сгибание концевого отдела, составляет 270 градусов: это позволяет спокойно попасть в любые отделы чашечно-лоханочной системы, визуализировать патологию и прооперировать пациента, — цитирует Игоря Арбузова пресс-служба Правительства Севастополя. 

Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании

Доктора планируют применять аппарат с тулиевым волоконным лазером для лечения мочекаменной болезни, аденомы предстательной железы, стенозов, которые локализуются в мочеспускательном канале. Операции относятся к разряду высокотехнологичных. Направление на операцию при необходимости оформляет лечащий врач после ряда обследований и определения показаний. Вмешательства проводятся под эндотрахеальным наркозом или спинномозговой анестезией. Реабилитационный период после операции составляет всего 2-3 дня, а активизация пациента происходит уже на первые сутки.

Почти 90% операций в отделении урологии городской больницы № 9 носят малоинвазивный, малотравматичный характер. Доступ к очагу патологии осуществляется через естественные отверстия или точечные проколы. Используются трансуретральные, перкутанные и лапароскопические методики, характеризующиеся короткими сроками пребывания в стационаре и быстрым восстановлением пациентов. Используются высокотехнологичные приборы, такие как биполярные, лазерные, наноимпульсные, ультразвуковые генераторы, специальные полуригидные и гибкие эндоскопы. Процент традиционной хирургии мал и имеет стойкую тенденцию к сокращению. Высококлассное, специализированное лечение соответствует мировым стандартам.

Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании

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