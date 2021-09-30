Урологи Севастополя начали работать на новом оборудовании

В урологическом отделении городской больницы №9 появилось новое оборудование для ретроградной интраренальной хирургии.

Это самый современный метод удаления камней из почек, который характеризуется минимальной инвазивностью, то есть проводится без надрезов и проколов, — сообщил заведующий отделением урологии Игорь Арбузов.

29 сентября в больнице выполнена первая операция с использованием нового оборудования – гибкая уретеролитотрипсия с фрагментацией камня при помощи тулиевого волоконного лазерного генератора.

Врач отметил, что балаклавские хирурги – одни из первых на Крымском полуострове, кто получил и апробировал систему LithoVue. Она предназначена для визуализации органов, полостей и каналов мочевыводящих путей с применением трансуретрального доступа.

Гибкая уретеролитотрипсия – опция, которая занимает особое место в урологии среди оперативных вмешательств. Преимущественно используется при мочекаменной болезни. Новое оборудование позволяет визуализировать полостную систему почек. Уникальность аппарата состоит в том, что флексия, то есть сгибание концевого отдела, составляет 270 градусов: это позволяет спокойно попасть в любые отделы чашечно-лоханочной системы, визуализировать патологию и прооперировать пациента, — цитирует Игоря Арбузова пресс-служба Правительства Севастополя.

Доктора планируют применять аппарат с тулиевым волоконным лазером для лечения мочекаменной болезни, аденомы предстательной железы, стенозов, которые локализуются в мочеспускательном канале. Операции относятся к разряду высокотехнологичных. Направление на операцию при необходимости оформляет лечащий врач после ряда обследований и определения показаний. Вмешательства проводятся под эндотрахеальным наркозом или спинномозговой анестезией. Реабилитационный период после операции составляет всего 2-3 дня, а активизация пациента происходит уже на первые сутки.

Почти 90% операций в отделении урологии городской больницы № 9 носят малоинвазивный, малотравматичный характер. Доступ к очагу патологии осуществляется через естественные отверстия или точечные проколы. Используются трансуретральные, перкутанные и лапароскопические методики, характеризующиеся короткими сроками пребывания в стационаре и быстрым восстановлением пациентов. Используются высокотехнологичные приборы, такие как биполярные, лазерные, наноимпульсные, ультразвуковые генераторы, специальные полуригидные и гибкие эндоскопы. Процент традиционной хирургии мал и имеет стойкую тенденцию к сокращению. Высококлассное, специализированное лечение соответствует мировым стандартам.