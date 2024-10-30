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Уровень бронирования крымских малых отелей на новогодние праздники вырос на 5%
фото: pikist.com

Уровень бронирования крымских малых отелей на новогодние праздники вырос на 5%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:03 30.10.2024

Уровень бронирования малых отелей на Крымском полуострове на новогодние праздники достиг 20%, что выше показателей 2023 года на 5%, сообщила ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

Бронирование суммарно в малых отелях на новогодние праздники достигло 20%, что на 5% больше, чем в прошлом году, — рассказала она.

Отельеры отмечают рост спроса — ближе к новогодним праздникам они ожидают 100% бронирования гостиниц на южном берегу Крыма и порядка 60-70% на западном берегу.

По словам Стамбульниковой, туристы запрашивают наличие спа-услуг и бассейнов. Также популярностью пользуются туры выходного дня.

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Ранее министр курортов и туризма Республики Крым заявил, что ожидается, что в 2025 году туристический поток в регион вырастет примерно на 20%. Он отметил, что за первые девять месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым превысил 5,2 млн человек, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. К концу 2024 года власти ожидают порядка 6,5 млн туристов.

источник: ТАСС

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