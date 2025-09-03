Уровень бронирования крымских отелей в начале сентября достигает 78%

Средний уровень бронирования отелей и санаториев на данный момент составляет на сентябрь – 64 %, при этом первая декада уже забронирована на 78 %, вторая декада – 70 %, третья – 55 %. Бронировки на октябрь составляют 44 %. Традиционно выше загрузка санаториев, по некоторым объектам она достигает 100%, – привел статистику министр.

По его словам, рост турпотока в Крым уже составил 16%. Работающие на крымском направлении операторы информируют, что организованный турпоток растет еще более высокими темпами и составляет порядка +40% к аналогичному периоду прошлого года.

Этой осенью наши гости смогут посетить винные, кофейные, музыкальные, спортивные мероприятия, Зеленый фестиваль в Судаке, Бал хризантем в Никитском ботаническом саду, насладиться в полной мере богатой природой Крыма, его уникальным климатом и культурно-историческим наследием. Флагманские курортные комплексы и популярные гостиницы и санатории уже готовят праздничные новогодние программы и зимние акции, — написал глава профильного ведомства в своем Telegram-канале.

Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь, сообщал ранее председатель «Крымской гостиничной ассоциации» Сергей Маковей.

источник: РИА Новости Крым