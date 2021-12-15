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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 56,1%. Севастополь все еще лидер
Фото: pxhere.com

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 56,1%. Севастополь все еще лидер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:30 15.12.2021

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%, сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Наилучшие показатели фиксируют в Севастополе (свыше 80%), Чукотском автономном округе, республиках Тыва и Карелия, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве (более 72%).

Татьяна Голикова уточнила, что 745 тысяч россиян, зараженных коронавирусом, в настоящий момент находятся под наблюдением медиков. 79,2% от этого количества — это граждане, которые находятся на амбулаторном лечении, остальные — на стационарном.

Несмотря на снижение числа самих зараженных и коек, развернутых под больных коронавирусом, ситуация остается напряженной, отметила вице-премьер. Так в 24 регионах наблюдается рост числа граждан, которые госпитализируются в тяжелом состоянии. Среди таких субъектов — Сахалинская, Калужская, Тульская, Калининградская области и Хабаровский край.

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Также, по словам Голиковой, в 11 регионах РФ количество находящихся под наблюдением растет, наиболее интенсивно — в Ингушетии и Сахалинской области, на 35% и 25% соответственно.

 Рейтинг российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19 — ЗДЕСЬ.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 56,1%. Севастополь все еще лидер

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