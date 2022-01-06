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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 62,6 процента
Фото: Минздрав

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 62,6 процента

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:19 06.01.2022

Лидер вакцинации – Севастополь.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз, заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла – 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%, — сказала Голикова.

При этом в некоторых регионах из-за несвоевременной кампании по ревакцинации этот показатель снизился, добила она.

В 24 регионах эпидемиологическая обстановка осложнилась из-за снижения охвата тестированием. В 7 регионах — улучшилась. Лидеры вакцинации –  Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Тува, Подмосковье и Липецкая область приблизились к отметке в 80% иммунизированного населения.

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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты «Спутник V», его однокомпонентная версия «Лайт», «ЭпиВакКорона» и»КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят у еще нескольких вакцин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отмечала, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослого населения России, или свыше 90 млн. человек.

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