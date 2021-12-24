Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе превысил 90%

О том, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 90%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В среднем по России этот показатель составляет 60,4% — за неделю он вырос на 2,2%.

По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

Для достижения целевого показателя в целом по России — коллективного иммунитета в 80% — необходимо привить более 90 млн человек. О темпах вакцинации в Севастополе рассказал вице-губернатор Александр Кулагин.

Вчера на пресс-конференции Владимир Путин говорил о том, что в России необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы в 80%. В Севастополе мы эту цифру уже перешагнули благодаря нашим ответственным жителям. Темпы снижать нельзя. Тем, кто переболел больше чем полгода назад, для закрепления иммунитета нужно поставить вакцину. Хочу еще раз подчеркнуть важность вакцинации, в том числе, от гриппа. К сожалению, в этом году у нас уже зафиксировано несколько случаев гриппа и даже микст-инфекция, поэтому необходимость прививки от коронавируса и гриппа очевидна, — подчеркивает вице-губернатор.

По его словам, прививку от гриппа сделали 218 948 севастопольцев. Для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 274 тысячи человек.

Напомним, сделать прививку как от гриппа, так и от коронавируса можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». Вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно одновременно.

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