Уровень преступности мигрантов в Крыму и Севастополе сократился на 20%

Уровень преступности среди мигрантов в Республике Крым и Севастополе сократился на 20% по итогам 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель регионального главка СК Владимир Терентьев.

По нашей инициативе на полуострове введен запрет на работу иностранцев в сферах растениеводства, животноводства, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, энергетики, торговле, всего — в 35 областях экономики. Ужесточен пропускной режим на границе. Что касается следственной работы, то мы возбудили 31 уголовное дело в отношении иностранных граждан, в суд направлено 36. Три дела переданы в суд в отношении чиновников, потворствовавших незаконной миграции. Уровень мигрантской преступности в истекшем году снизился на 20% и имеет дальнейшие тенденции к сокращению, — цитирует ТАСС Владимира Терентьева.

Терентьев отметил, что в работе СК существенно помогают интернет-каналы связи с гражданами: соцсети, горячие телефонные линии, а также информация из СМИ. В управлении существенно увеличили количество личных приемов граждан.

В апреле 2024 года главой Республики Крым Сергеем Аксеновым был подписан указ о запрете на прием на работу мигрантов по 35 видам экономической деятельности. Тогда Аксенов пояснял, что считает бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимым. Позже указ был продлен на 2025 год.

источник: ТАСС