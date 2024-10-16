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Уровень воды в крымских реках может подняться на 1 метр из-за сильных осадков
фото: pikist.com

Уровень воды в крымских реках может подняться на 1 метр из-за сильных осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 16.10.2024

Сильные дожди с грозами прогнозируются 16 и 17 октября на территории Крыма, что приведет к повышению уровня воды в реках. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Крыму 16 и 17 октября ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление северо-восточного ветра до 20 м/с. На реках Крыма прогнозируется подъем уровня воды, примерно на 1 м, без достижения опасных отметок, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что такая погода повлияет на температуру воды на побережье моря.

Из этой информации уже видно, что заканчивается курортный сезон, потому что реки, которые поднимутся на 1 м, будут нести холодные воды в море. Поэтому там уже постепенно температура воды к концу недели будет понижаться существенно. Заранее погода предупреждает: конец, понаслаждались и хватит, — подчеркивает руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается дождь с мокрым снегом, что связано с перемещением воздушных масс с севера.

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источник: ТАСС

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