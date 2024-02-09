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Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 21:33 09.02.2024

Таяние снегов в горах привело к значительному подъему уровня воды в Салгире. В Симферополе полноводная река даже вышла из берегов, подтопив часть набережной в Гагаринском парке.

Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

Дирекция учреждения «Парки столицы» просит соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.

Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев заверил: поводов для беспокойства нет. Ситуация – контролируемая.

Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

Это произошло по причине увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища. Пожалуйста, будьте внимательны и по возможности не находитесь возле русла реки. Все службы работают в режиме повышенной готовности, мониторинговые группы контролируют уровень воды с учетом производимого сброса из Симферопольского водохранилища, — отметил Афанасьев.

Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

При возникновении внештатных ситуаций — обращаться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

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Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

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