Уровень воды в Салгире поднялся – подтоплена часть Гагаринского парка в Симферополе

Таяние снегов в горах привело к значительному подъему уровня воды в Салгире. В Симферополе полноводная река даже вышла из берегов, подтопив часть набережной в Гагаринском парке.
Дирекция учреждения «Парки столицы» просит соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев заверил: поводов для беспокойства нет. Ситуация – контролируемая.
Это произошло по причине увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища. Пожалуйста, будьте внимательны и по возможности не находитесь возле русла реки. Все службы работают в режиме повышенной готовности, мониторинговые группы контролируют уровень воды с учетом производимого сброса из Симферопольского водохранилища, — отметил Афанасьев.
При возникновении внештатных ситуаций — обращаться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.
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