Уровень заболеваемости коронавирусом в Севастополе по-прежнему вызывает опасения

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе держится на высоком уровне.

За прошедшую неделю подтверждено 1 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией, средненедельный темп прироста составил 0,97. Коэффициент распространения уменьшился и составил 1,02 против 1,2 неделей ранее. В отделении интенсивной терапии находится 52 человека, что на 12 меньше по сравнению с показателем предыдущей недели, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель губернатора Александр Кулагин.

По словам Александра Кулагина, свободный коечный фонд в Севастополе составляет 15% — из 971 развернутой койки свободны 149. На амбулаторном лечении находится 1 645 пациентов, в стационарах с симптомами ОРВИ 95 детей и 369 человек старше 65 лет.

Уровень госпитализации за неделю уменьшился на 5%. Все пациенты и в стационарах, и на амбулаторном лечении обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, — подчеркивает заместитель губернатора.

В городе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения. О ходе вакцинации рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов:

Первым компонентом привито 126 тысяч человек, вторым – 112 тысяч. Неделей ранее сложилась ситуация, когда люди не приходили за вторым компонентом прививки. Мы отработали эту ситуацию: усилили обзвоны, оповещения, и на этой неделе показатель уменьшился, люди замотивированы и приходят. Ежедневно в городе вакцинируется более 500 человек, осложнений не зарегистрировано.

По итогам докладов губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что в ближайшее время пройдет заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Обязательно проведем оперативный штаб, чтобы в том числе обсудить начало нового учебного года. Нужно четко понимать, какая складывается эпидемиологическая обстановка в городе, чтобы все решения окончательно принять, — говорит губернатор.

Напомним, в городе развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, площади 50-летия СССР, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». На сегодняшний день в наличии все виды вакцин. В запасе около 20 000 доз.