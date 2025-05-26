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Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе за неделю снизился
фото: © РИА Новости . Александр Кондратюк

Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе за неделю снизился

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:59 26.05.2025

В Крыму за последнюю неделю отметили спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

На 21 неделе 2025 года с 19 по 25 мая в Крыму отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,7%, зарегистрирован 5341 заболевший, – сказано в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1346 человек, добавили в ведомстве.

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За аналогичный период в Крыму и Севастополе зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекцией.

На прошлой отчетной неделе в Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 33%.

источник: РИА Новости Крым

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