Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе за неделю снизился

На 21 неделе 2025 года с 19 по 25 мая в Крыму отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,7%, зарегистрирован 5341 заболевший, – сказано в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1346 человек, добавили в ведомстве.

За аналогичный период в Крыму и Севастополе зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекцией.

На прошлой отчетной неделе в Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 33%.

источник: РИА Новости Крым