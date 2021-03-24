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Уровень заболеваемости туберкулёзом в Севастополе продолжает снижаться

Уровень заболеваемости туберкулёзом в Севастополе продолжает снижаться

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:37 24.03.2021

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. В Севастополе, говорят специалисты, медики достигли значительных успехов в этой борьбе.

В 2020 году заболеваемость туберкулёзом в нашем регионе снизилась на 14,4%. В 2021 году эта тенденция сохраняется: за январь-февраль заболеваемость снизилась на 24%.  Заражение туберкулёзом происходит из-за контакта с больным, но специфика этого заболевания в том, что у него нет четкого инкубационного периода, как, например, у ветряной оспы или коронавирусной инфекции. Человек может инфицироваться в раннем детстве, а заболеть в глубокой старости, то есть этот инкубационный период растянут во времени, — говорят в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, в Севастополе проводятся профилактические осмотры.

Последние годы Севастополь шел по пути увеличения охвата профилактических осмотров. В 2019 году мы вышли на рекордные для города показатели. В рамках профилактических осмотров мы охватили 71% жителей Севастополя. Речь идет о людях, которые в течении года делали флюорографию, рентген, компьютерную томографию, проходили манту или диаскинтест. В условиях коронавирусной инфекции профилактические осмотры были приостановлены. Эксперты ожидали роста заболеваемости туберкулеза, но в России этого не произошло, в том числе благодаря масочному режиму. Кроме того, в 2020 году массово использовали компьютерную томографию при определении COVID-19. На этом оборудовании выявляли и туберкулезные изменения. Город сделал рекордное количество компьютерной томографии грудной клетки. С осени 2020 года до 1 января было сделано 16 414 исследований – это просто астрономическая цифра, — отмечает главный врач противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий. 

Пациентам с туберкулёзом очень важно как можно раньше начать получать лечение. Поэтому необходимо внимательно относиться к своему здоровью и обязательно обращаться к врачу, если наблюдается кашель более трёх недель, одышка, быстрая утомляемость, длительное повышение температуры тела, потеря аппетита, потеря веса, избыточное потоотделение.

Напомним, до 26 марта в рамках акции «Неделя лёгочного здоровья» каждый желающий может без направления обратиться в противотуберкулёзный диспансер и пройти флюорографическое исследование, спирографию, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию детского или взрослого фтизиатра. Детям могут сделать манту или диаскинтест.

Уровень заболеваемости туберкулёзом в Севастополе продолжает снижаться

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