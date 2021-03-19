Урожайный день: в течение суток в Крыму полиция задержала 12 граждан, находившихся в розыске

Только за одни сутки (18 марта) сотрудники полиции задержали в Крыму 12 граждан, скрывавшихся от следствия и суда. Некоторые из задержанных обвиняются в совершении преступлений на территории других регионов России и даже других государств.

Евпаторийские оперативники установили местонахождение мужчины, объявленного в розыск правоохранительными органами Молдовы, в Алуште и Белогорске задержаны злоумышленники, скрывшихся от суда Республики Беларусь. Симферопольские полицейские помогли своим краснодарским коллегам в поиске обвиняемого в совершении серии краж, а сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района не позволили скрыться злоумышленнику, уличенного в причастности к незаконному обороту наркотиков в Севастополе, — рассказали в МВД по РК.

Во всех случаях задержанные злоумышленники в ближайшие дни будут переданы инициаторам розыска – сотрудникам учреждений исполнения наказаний и территориальных органов внутренних дел.

Сотрудники МВД по Республике Крым предупреждают: все преступления рано или поздно будут раскрыты, а виновные – привлечены к ответственности. Практика работы судебных органов показывает: если злоумышленник пытался скрыться, избегая ответственности, наказание ему выносится в максимальных размерах, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.