Урожаю пшеницы в Крыму угрожают мыши

Увеличение численности мышевидных грызунов снова наблюдается в Крыму, процесс обусловлен многолетним циклом развития вредителя и особенностями погоды. Об этом сообщает филиал ФГБУ «Россельхозцентр».

Наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса, — говорится в пресс-релизе.

Специалисты обследовали 116,7 тыс. га сельхозземель, из них около половины (57,5 тыс. га) заселены грызунами. Против грызунов обработали почти 55 тыс. га.

Мышевидные грызуны – многочисленная группа грызунов из класса млекопитающих, к ним относятся вредители из семейства мышей и хомякоподобных (полевки). Они заселяют необрабатываемые земли и возделываемые поля, очень плодовиты и прожорливы. Так, суточный вес корма, потребляемого грызунами, питающимися сочными частями растений, составляет 120-300%, семенами – 30-100% от веса их тела. Некоторые виды могут размножаться круглый год. Самки полевок приносят за один помет в среднем 5-7 (иногда — до 12) детенышей и способны давать потомство через каждые 20-30 суток.

Вредоносность полевок очень высокая. Потери зерна озимой пшеницы от их «деятельности» могут составлять 35-40%.

Многие грызуны являются переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашних животных.

По материалам «Интерфакс» .