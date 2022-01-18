реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров отметит Крещение выходом в открытый космос

crimeapress_news



реклама в крыму
Уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров отметит Крещение выходом в открытый космос

Уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров отметит Крещение выходом в открытый космос

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 18.01.2022

Герой России, летчик-космонавт, уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров собирается отметить Крещение необычным «купанием» — выходом в открытый космос. Об этом он сообщил в своем блоге.

Друзья, этот год обещать быть богатым на космические события как на Земле, так и здесь, на борту Международной космической станции. Поскольку в 2021-м российский сегмент МКС пополнился сразу двумя модулями — #Наука и #Причал, то в 2022-м нам предстоит интегрировать их в состав станции.  Для этого понадобится несколько выходов в отрытый космос. И первый из них запланирован уже на 19 января. В новом выпуске видеоблога вместе с Петром Дубровым рассказываем о целях и задачах предстоящей внекорабельной деятельности, — отметил Антон Шкаплеров.

Конечно, кому-то покажется нарочитым параллель между крещенскими купаниями в проруби или ледяной морской, речной воде и выходом в открытый космос, эдаким «нырянием» в леденящую тьму бесконечно черного пространства…  Но ведь это у нас тут, на Земле праздник за праздником, а там, в космосе, на борту МКС — ежедневная работа… Помните, как там у Барона Мюнхгаузена, что у нас на сегодня в расписании? Подвиг.

Узнайте больше:  В Ялте определили кандидата на соискание премии имени Чехова

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.