Уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров отметит Крещение выходом в открытый космос

Герой России, летчик-космонавт, уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров собирается отметить Крещение необычным «купанием» — выходом в открытый космос. Об этом он сообщил в своем блоге .

Друзья, этот год обещать быть богатым на космические события как на Земле, так и здесь, на борту Международной космической станции. Поскольку в 2021-м российский сегмент МКС пополнился сразу двумя модулями — #Наука и #Причал , то в 2022-м нам предстоит интегрировать их в состав станции. Для этого понадобится несколько выходов в отрытый космос. И первый из них запланирован уже на 19 января. В новом выпуске видеоблога вместе с Петром Дубровым рассказываем о целях и задачах предстоящей внекорабельной деятельности, — отметил Антон Шкаплеров.

Конечно, кому-то покажется нарочитым параллель между крещенскими купаниями в проруби или ледяной морской, речной воде и выходом в открытый космос, эдаким «нырянием» в леденящую тьму бесконечно черного пространства… Но ведь это у нас тут, на Земле праздник за праздником, а там, в космосе, на борту МКС — ежедневная работа… Помните, как там у Барона Мюнхгаузена, что у нас на сегодня в расписании? Подвиг.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!