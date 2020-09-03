«Усадьба Jazz»: звёзды джаза на фестивале «Таврида – АРТ»

«Таврида – АРТ» стала площадкой сразу для нескольких фестивалей. Территория арт-кластера наполнилась звуками джаза: на площадке выступили резиденты событий «Усадьба Jazz» и Koktebel Jazz Party, а также Лариса Долина, Этери Бериашвили, Игорь Бутман, Сергей Жилин и др.

В рамках фестиваля «Усадьба Jazz» молодым деятелям культуры и искусств со всей России представили свой репертуар четыре известных коллектива: absolute-soul группа SHOO, которая в 2017 году попала в тройку лучших по версии международного фестиваля Emergenza; свежий дуэт актера Никиты Москового и певицы Валерии Руссо BISMARCK MALADE, чье творчество отличается ярким сочетанием игры на гитаре, мелодий саксофона и четким ритмом шейкера и тамбурина; дуэт мандолины и гитары из Москвы Duo RO – яркие и динамичные музыканты Ольга Егорова и Роман Пальмов, в репертуар которых входит джаз с элементами американского блюграсса, русского фолка и прогрессивного рока; трио джазовых музыкантов с вокалом молодой московской певицы Алины Крочевой, которые своим выступлением сумели воссоздать атмосферу столичных танцплощадок эпохи оттепели, — рассказали в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Ранее на площадке арт-кластера выступили резиденты Koktebel Jazz Party. Концерт прошел при участии народного артиста России, лауреата Европейской премии им. Малера, пианиста Даниила Крамера и лауреата международных джазовых фестивалей, контрабасиста Сергея Васильева.

На «Тавриде – АРТ» также пройдет джазовый джем-сейшен. В нем примут участие народная артистка России Лариса Долина; участница телепроекта «Голос» на Первом канале, музыкальный эксперт телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия-1» Этери Бериашвили; российский пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов, а также джаз-бэнд резидентов арт-кластера «Таврида» и квинтет Народного артиста России Игоря Бутмана.

Помимо этого, участники и зрители фестиваля смогут увидеть джазовое шоу Fantasy, посвященное легендарной группе Earth, Wind & Fire, в исполнении пианиста, дирижера, джазмена и народного артиста России Сергея Жилина и его «Фонограф-Джаз-Бэнд» – единственного коллектива в России, который способен исполнять музыку во всех направлениях: от традиционного джаза, соул и мейнстрима до фанка рок-н-ролла, джаз-рока и симфоджаза. Премьера шоу в Москве запланирована лишь на февраль 2021 года.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив