USDT vs USDC: какой стейблкоин выбрать для хранения и торговли

Представьте, что вы держите в руках две монеты. Внешне они почти идентичны, обе привязаны к доллару США, обе широко используются в мире криптовалют. Да, это USDT и USDC – два крупнейших стейблкоина на рынке. Но за внешней схожестью скрываются различия, которые существенно влияют на финансовые решения.
Каждый день миллионы людей выбирают между этими цифровыми активами для хранения средств, торговли и переводов. И каждый раз этот выбор влияет на безопасность их средств, скорость транзакций и потенциальные риски. При этом речь идёт и о выборе обменников — и к этому процессу стоит относиться внимательно, будь-то российские обменники или сервисы usdc Кыргызстан. Перед обменом также важно понимать особенности каждого стейблкоина.
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История создания и развития
Путь этих стейблкоинов начался в разное время. USDT появился в 2014 году как первопроходец, открывший новую эру стабильных криптовалют. Его создатель, компания Tether Limited, стремилась предложить альтернативу волатильным криптоактивам. USDC вышел позже – в 2018 году, когда консорциум CENTRE, образованный компаниями Circle и Coinbase, представил свое видение стабильной цифровой валюты.
Технологическая основа
USDT работает на нескольких блокчейнах, включая Ethereum и Tron. Это обеспечивает гибкость при выборе сети для транзакций. USDC, в свою очередь, изначально создавался как токен стандарта ERC-20 на блокчейне Ethereum.
Обратите внимание! USDC регулярно проходит независимые аудиторские проверки, подтверждающие полное обеспечение токенов долларами США. Каждый месяц публикуются отчеты о состоянии резервов.
А еще USDT долгое время находился под пристальным вниманием критиков из-за вопросов о прозрачности резервов. В 2019 году выяснилось, что обеспечение составляло только 74% от общего количества токенов. Но компания работает над улучшением своей репутации.
Практическое применение
USDT лидирует по объему торгов и распространенности на биржах. Его принимают практически все крупные платформы. В том числе и обменники криптовалют в Кыргызстане. USDC же часто используется в децентрализованных финансовых приложениях (DeFi) благодаря своей надежности и прозрачности. Многие протоколы кредитования предпочитают именно этот стейблкоин.
Комиссии и скорость транзакций
Стоимость переводов зависит от выбранной сети блокчейна. В сети Ethereum комиссии могут быть высокими для обоих стейблкоинов во время повышенной нагрузки. Но USDT на Tron предлагает очень низкие комиссии.
Для трейдеров, которым важна ликвидность и широкая поддержка бирж, USDT может оказаться предпочтительным вариантом. Инвесторы и компании, для которых критична прозрачность и регулярная отчетность, чаще выбирают USDC.
Стоит отметить и то, что развитие регулирования криптовалют может оказать существенное влияние на оба стейблкоина. Но именно USDC, благодаря своей прозрачности и соответствию требованиям регуляторов, может получить преимущество в долгосрочной перспективе.
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