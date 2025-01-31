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USDT vs USDC: какой стейблкоин выбрать для хранения и торговли

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 15:02 31.01.2025

Представьте, что вы держите в руках две монеты. Внешне они почти идентичны, обе привязаны к доллару США, обе широко используются в мире криптовалют. Да, это USDT и USDC – два крупнейших стейблкоина на рынке. Но за внешней схожестью скрываются различия, которые существенно влияют на финансовые решения.

Каждый день миллионы людей выбирают между этими цифровыми активами для хранения средств, торговли и переводов. И каждый раз этот выбор влияет на безопасность их средств, скорость транзакций и потенциальные риски. При этом речь идёт и о выборе обменников — и к этому процессу стоит относиться внимательно, будь-то российские обменники или сервисы usdc Кыргызстан. Перед обменом также важно понимать особенности каждого стейблкоина.

История создания и развития

Путь этих стейблкоинов начался в разное время. USDT появился в 2014 году как первопроходец, открывший новую эру стабильных криптовалют. Его создатель, компания Tether Limited, стремилась предложить альтернативу волатильным криптоактивам. USDC вышел позже – в 2018 году, когда консорциум CENTRE, образованный компаниями Circle и Coinbase, представил свое видение стабильной цифровой валюты.

Технологическая основа

USDT работает на нескольких блокчейнах, включая Ethereum и Tron. Это обеспечивает гибкость при выборе сети для транзакций. USDC, в свою очередь, изначально создавался как токен стандарта ERC-20 на блокчейне Ethereum.

Обратите внимание! USDC регулярно проходит независимые аудиторские проверки, подтверждающие полное обеспечение токенов долларами США. Каждый месяц публикуются отчеты о состоянии резервов.

А еще USDT долгое время находился под пристальным вниманием критиков из-за вопросов о прозрачности резервов. В 2019 году выяснилось, что обеспечение составляло только 74% от общего количества токенов. Но компания работает над улучшением своей репутации.

Практическое применение

USDT лидирует по объему торгов и распространенности на биржах. Его принимают практически все крупные платформы. В том числе и  обменники криптовалют в Кыргызстане. USDC же часто используется в децентрализованных финансовых приложениях (DeFi) благодаря своей надежности и прозрачности. Многие протоколы кредитования предпочитают именно этот стейблкоин.

Комиссии и скорость транзакций

Стоимость переводов зависит от выбранной сети блокчейна. В сети Ethereum комиссии могут быть высокими для обоих стейблкоинов во время повышенной нагрузки. Но USDT на Tron предлагает очень низкие комиссии.

Для трейдеров, которым важна ликвидность и широкая поддержка бирж, USDT может оказаться предпочтительным вариантом. Инвесторы и компании, для которых критична прозрачность и регулярная отчетность, чаще выбирают USDC.

Стоит отметить и то, что развитие регулирования криптовалют может оказать существенное влияние на оба стейблкоина. Но именно USDC, благодаря своей прозрачности и соответствию требованиям регуляторов, может получить преимущество в долгосрочной перспективе.

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