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Усеин Салимов из Севастополя взял "серебро" чемпионата мира по бодибилдингу
фото: Роман Джабелов

Усеин Салимов из Севастополя взял «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:19 18.12.2019

Севастополец Усеин Салимов стал серебряным призером чемпионата мира по бодибилдингу среди мужчин, который состоялся в Эль-Фуджайре (ОАЭ).

Усеин Салимов, чемпион России по бодибилдингу и абсолютный чемпион турнира Arnold Classic среди любителей, занял второе место в весовой категории до 90 кг, уступив лишь спортсмену из Ирана, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Еще один севастополец – Станислав Кутимский, впервые выступавший в международных соревнованиях, занял в своей категории седьмое место, — сообщает «Крымский спорт».

Чемпионат в Эль-Фуджайре оказался самым масштабным за последние 20 лет, собрав более 700 участников. Только сборная России была представлена на нем 28 спортсменами.

Усеин Салимов из Севастополя взял "серебро" чемпионата мира по бодибилдингу

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