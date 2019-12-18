Усеин Салимов из Севастополя взял «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу

Севастополец Усеин Салимов стал серебряным призером чемпионата мира по бодибилдингу среди мужчин, который состоялся в Эль-Фуджайре (ОАЭ).

Усеин Салимов, чемпион России по бодибилдингу и абсолютный чемпион турнира Arnold Classic среди любителей, занял второе место в весовой категории до 90 кг, уступив лишь спортсмену из Ирана, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Еще один севастополец – Станислав Кутимский, впервые выступавший в международных соревнованиях, занял в своей категории седьмое место, — сообщает «Крымский спорт».

Чемпионат в Эль-Фуджайре оказался самым масштабным за последние 20 лет, собрав более 700 участников. Только сборная России была представлена на нем 28 спортсменами.