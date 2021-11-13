Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ушел из жизни директор АНО ВПЦ «Сиваш» Шишкану Александр Степанович
Шишкану Александр Степанович

Ушел из жизни директор АНО ВПЦ «Сиваш» Шишкану Александр Степанович

Опубликовал: Admin в Новости Крыма сегодня 23:27 13.11.2021

АНО «Центр военно-патриотического воспитания и научно-технического творчества молодежи с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине ШИШКАНУ Александра Степановича, директора Центра с 2017 года.
Александр Степанович прошел славный боевой и трудовой путь.

 

В 1986 году закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе. С 1986-1990 служба в войсках специального назначения СА, командир разведгруппы. Ветеран боевых действий в Афганистане. За умелое командование разведгруппой, результативные боевые операции награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу». После увольнения в запас нашел свое призвание в педагогике. В 1990-1992 — учитель физкультуры и военного дела, тренер по рукопашному бою в Донецке. С 2016 года — учитель ОБЖ МОУ школа-комплекс №2 и директор АНО ВПЦ «Сиваш», вице-президент Федерации армейского рукопашного боя. Под руководством Александра Степановича АНО «ВПЦ «СИВАШ» и клуб армейского рукопашного боя «Голубые береты» стали одними из лучших в Республике Крым. В 2017 году Центр «Сиваш» стал победителем в Конкурсе Президентских грантов.

 

Наше горе безмерно, утрата невосполнима.
Приносим искренние соболезнования родным и близким покойного.

 

Сослуживцы, коллеги, друзья.

Ушел из жизни директор АНО ВПЦ "Сиваш" Шишкану Александр Степанович

Комментарии для сайта Cackle
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.