Ушел из жизни директор АНО ВПЦ «Сиваш» Шишкану Александр Степанович

АНО «Центр военно-патриотического воспитания и научно-технического творчества молодежи с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине ШИШКАНУ Александра Степановича, директора Центра с 2017 года.

Александр Степанович прошел славный боевой и трудовой путь.

В 1986 году закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе. С 1986-1990 служба в войсках специального назначения СА, командир разведгруппы. Ветеран боевых действий в Афганистане. За умелое командование разведгруппой, результативные боевые операции награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу». После увольнения в запас нашел свое призвание в педагогике. В 1990-1992 — учитель физкультуры и военного дела, тренер по рукопашному бою в Донецке. С 2016 года — учитель ОБЖ МОУ школа-комплекс №2 и директор АНО ВПЦ «Сиваш», вице-президент Федерации армейского рукопашного боя. Под руководством Александра Степановича АНО «ВПЦ «СИВАШ» и клуб армейского рукопашного боя «Голубые береты» стали одними из лучших в Республике Крым. В 2017 году Центр «Сиваш» стал победителем в Конкурсе Президентских грантов.

Наше горе безмерно, утрата невосполнима.

Приносим искренние соболезнования родным и близким покойного.

Сослуживцы, коллеги, друзья.