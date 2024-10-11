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Ушел из жизни первый пресс-секретарь МВД Крыма

Ушел из жизни первый пресс-секретарь МВД Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:04 11.10.2024

Руководство и ветераны МВД по Республике Крым с прискорбием сообщают о том, что 9 октября 2024 года в 20 часов 50 минут после тяжёлой и продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Юрий Павлович Меньшиков – «летописец крымской милиции», первый руководитель пресс-центра МВД Крыма.

В период службы Юрий Павлович с честностью и высокой объективностью информировал жителей и гостей полуострова о деятельности крымской милиции, проводил успешную работу по укреплению уровня доверия населения к органам внутренних дел Крыма. Юрий Павлович и после ухода из жизни будет служить нам образцом светлого, доброго и отзывчивого сотрудника, — сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

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Ушел из жизни первый пресс-секретарь МВД Крыма

 

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